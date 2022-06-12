Yardımsever kadınlardan toplu sünnet şöleni - Haberler

İzmir'in farklı semtlerinde yaşayan dar gelirli ailelerin çocukları için kolları sıvayan 'Siz Yalnız Değilsiniz, Biz Buradayız' platformunun üyesi kadınlar, toplu sünnet şöleni gerçekleştirdi.

İzmir'de yaşayan gönüllü kadınlar, 13 yıl önce bir araya gelerek 'Siz Yalnız Değilsiniz, Biz Buradayız' platformunu kurdu. Türkiye'nin neresinde olursa olsun yardıma koşan platform gönüllüleri, bu kez Gaziemirli çocuklar için kolları sıvadı. Yardımsever kadınlar, önceki gün 20 çocuk için toplu sünnet töreni düzenledi. İzmir'in farklı semtlerinde yaşayan dar gelirli ailelere ulaşarak çocukların sünnetini gerçekleştiren gönüllü kadınlar, renkli bir organizasyona imza attı.

Sünnet şöleninde renkli dakikalar

Geleneksel 20. Toplu Sünnet Şöleni'ne geçilmeden önce sünnet olacak çocukların ailelerine üstü açık sünnet çocuğu arabası takdim edildi. Gaziemir sokaklarında yapılan konvoy eşliğinde törenin düzenleneceği alana geçildi. Hemen ardından gelen misafirlere yemek, tatlı, içecek, pasta, çerez ikramı yapıldı ve sünnet olan çocuklar için Mevlüd-i Şerif okundu. Dualar okunduktan sonra ise renkli dakikalar yaşandı. Misafirler piste davet edilerek halaylar çekildi, Roman havası oynandı. Platformun kurucularından Mine Kapı, "Kucak açıyoruz, hepimizin kardeş olduğuna inanıyoruz. Bunu da sevgi ile yapıyoruz. Sevginin açamayacağı tek bir kapı yoktur. Bu kucaklaşmaların ise Türkiye'de daha fazla çoğalmasını gönülden diliyoruz. Herkes elini taşın altına koyabilmeli. Olan olmayana yapacak" dedi.

"13 yıldır Türkiye'nin her yerinde"

Kapı, yol arkadaşlarıyla birlikte çıktığı bu yardım yolculuğunu şöyle anlattı: "13 yıldır Türkiye'nin her yerinde birçok çalışmaya imza atıyoruz. Kadınların oluşturduğu çok aktif bir platformuz. Dernek değiliz, vakıf değiliz, siyasi bir partinin üyesi değiliz. Peki, tüm bunları yapacak gücü nereden buluyoruz? Ailelerimiz, eşlerimiz, akrabalarımız, çok yakın çevremiz maddi anlamda fon sağlıyor. Bugüne kadar yaptığımız çalışmaların tümünde açıkçası hiç zorlanmadık. Ümidimiz ve umudumuz bir sonraki çalışmalarımızda da hiç zorlanmamak" diye konuştu.

"Yardımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz"

Kapı, şöyle devam etti: "Hangi ilde ya da ilçede çalışma yapıyorsak resmi kurumlardan izinlerimizi alıp öyle adım atıyoruz, kafamıza göre hareket etmemiz söz konusu değil. Din, dil, mezhep, siyasi görüş bizi ilgilendirmiyor. Biz insanlara dokunabiliyorsak bu bizim için en büyük zenginliktir. Sevginin açamayacağı tek bir kapı yoktur. Bu kucaklaşmaların ise Türkiye'de daha fazla çoğalmasını gönülden diliyoruz. İzmir'in farklı semtlerinde oturan yoksul ailelerin çocuklarına ulaşarak onların sünnet ihtiyacını karşıladık. Ailelerin ve çocukların gözlerindeki mutluluğu görmek her şeye değer. Gönüllü kadınlar olarak platform çatısı altında yardımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

"Gaziemir'in yüz akı 8 kadın"

İlkses gazetesi İmtiyaz Sahibi Halil Arslan ise "Bu güzel, anlamlı, riyasız, karşılık beklemeden yapılan yardımlaşmanın unutulmaması, genç nesle aktarılıp yaşatılması gerekiyor. Gaziemir'in yüz akı, iyilik temsilcileri ve öncüleri gönüllü kadınlar, yurdumuzun en ücra yerlerinde yağmur, çamur, toz, toprak, sıcak, soğuk demeden Türk bayrağının dalgalandığı her yerde kimsesizin kimsesi olmaya çalışıyor. Siyasi bir ikbal, sosyal statü ve maddi imkan beklemeden gönül seferberliği düzenleyen platform, binlerce insana dokunuyor. İmkanları olmayan genç kızlarımızın evliliklerinde, okul araç gereci olmayan öğrencilerin yanında, her yaşta insanımıza giyim kuşam, vatan nöbetindeki Mehmetçiğimize kütüphane, çocuklara hayallerinin hayal salonlarını sunmaya devam ediyor. Bu yıl da Geleneksel 20. Toplu Sünnet Şöleni'ni gerçekleştirmenin gurur ve onurunu yaşattılar, yaşadılar. Erişebildikleri yurdum insanına yürekten dokunuyorlar. Zor şartlarda hizmet veren Mine Kapı ve yol arkadaşları başarılı, hayırlı, iftihar vesilesi işlere öncülük ediyor. 13 yıldır desteklerini esirgemeyen, katkı sunan isimsiz kahramanlara şükranlar sunarım" ifadelerini kullandı.

Geleneksel 20. Toplu Sünnet Şöleni'ne; Mardin Dargeçit Belediye Başkanı Cüneyt Aksoy, Arslan Güneydoğu Gazetecilik Matbaacılık ve Kağıtçılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve İlkses gazetesi İmtiyaz Sahibi Halil Arslan, Türk Kızılay Gaziemir Şube Başkanı Davut Dinçel, Gaziemir'de otel sahibi Mehmet Engin ve birçok iş insanı ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Renkli dakikaların ardından sünnet çocuklarına kına yakıldı, toplu fotoğraf çekimi gerçekleşti. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel