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Yardımların depremzedelere ulaştırılması için 'Yardım Koordinasyon Deposu' oluşturuldu

Yerel Haberler

Yardımların depremzedelere ulaştırılması için 'Yardım Koordinasyon Deposu' oluşturuldu AK Parti Kütahya İl Başkanlığı, kentten Hatay'a giden yardımlar için koordinasyon deposu oluşturdu.

Yardımların depremzedelere ulaştırılması için 'Yardım Koordinasyon Deposu' oluşturuldu

KÜTAHYA - AK Parti Kütahya İl Başkanlığı, kentten Hatay'a giden yardımlar için koordinasyon deposu oluşturdu.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ve yönetim kurulu üyeleri, bölgedeki çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Önsay, "Bilindiği gibi, tüm memleket hızlı bir şekilde topyekun yardım seferberliği başlattı. Bizler de ilçelerimizle birlikte tüm teşkilat olarak depremin ilk saatlerinden itibaren hem bölgeye yardım ekibi gönderdik hem de ilimizde toplanan yardımların teşkilatımızda koordinasyonunu sağlayarak bölgeye intikalini gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Bu acı süreci devlet millet el ele hep birlikte aşacağımıza inancımız tam. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz. Hep birlikte aşacağız" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Yerel

Kütahya Hatay Yerel Haberler

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