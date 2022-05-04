Sokağa bırakılan anne ve bebeğine sıcak yuva

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta yardıma muhtaç ve sokağa bırakılan 11 günlük bebek ile annesi hayırseverlerin desteği ile hayata tutundu.

Onikişubat İlçesi Yörük Selim Mahallesinde 11 günlük bebek ve 18 yaşındaki annesi, babaları tarafından sokağa atıldığı iddiası üzerine, mahalle muhtarı girişimde bulundu. Hayırseverlerin destekleriyle sıcak yuvalarına kavuşan bebek ve annesi yeniden hayata tutundu.

Bebeğin annesi ile birlikte sokağa atıldığını ifade eden Yörük Selim Mahalle Muhtarı Akif Neşnat, "Mübarek Ramazan ayında yeni doğmuş 11 günlük bebek 18 yaşındaki annesi ile birlikte sokağa atılmış. İnsanlığını yitirmiş baba el kadar bebeği ve annesini yapayalnız ortada bırakıp kaçmış. Yörük selim mahallesi muhtarı olarak anne ve bebeğe sahip çıktık. Yaşayabilmeleri için gerekli olan ev, ev eşyaları gıda mama bez giyim gibi bütün ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapacağız. Vicdansız merhametsiz insanların kötülüğünü bir nebze olsun yok etmek görevimiz. İyiliği çoğaltıp bu anne ve yavruyu güldürebilirsek ne ala. Cennet kokulu bu yavruyu sahipsiz bırakmayacağız" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel