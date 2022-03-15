Yardım ve destekler 2022'de arttı

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediyesi zor kış şartlarında vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün organizasyonu ile ocak ve şubat aylarında rutin olarak yapılan yardımlar ve destekler artarak devam etti. Sosyal belediyecilik alanında Türkiye'de ilkleri hayata geçiren ve bir elin verdiğini diğer el görmeyecek mantığı ile yapılan yardımlar ve destekler, 2022 yılının ilk iki ayında da artırarak devam etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü organizasyonu ile başta Hilal Kart olmak üzere 26 kalemde vatandaşlara destek sağlandı. Ocak ve şubat ayında Kadın Danışma Merkezimize 390 kadın, 130 erkek danışan ile birlikte 40 aileyle görüşme sağlandı. 10 kadın ve 2 erkek danışan ile 54 seans piskoterapötik görüşme yapıldı. 24 gencimize Mehmetçik Kart ile destek olduk. Eşya, giysi ve gıda bankacılığı projeleri ile bugüne kadar birçok vatandaşımıza destek sağlandı. Yapılan desteklerle birlikte yüzler gülümsetilerek, kalpleri ısıtmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda 25 ailemiz Eşya Bankacılığı projemizden yararlandı. 564 aileye Giysi Bankacılığı ile yardımlarımız sürdü. 155 aile Gıda Bankacılığı, 117 ailemiz Hilal Bebek projelerimizden yararlandı. 1340 aile evinde ziyaret edildi. Engelli Koordinasyon Merkezimize müracaat eden 48 engelli vatandaşımızla görüşülerek ihtiyaç ve talepleri giderildi. 8 öğrenciye kreş desteği sağlandı.Türkiye'ye örnek olan ve Kütahya Belediyesinden sonra birçok belediyede hayata geçen Hilal Kart Projemizle koli ayıbını ortadan kaldırdık. Hilal Kart Projemizle 815 aile 2423 kişi yararlandı. 31 vatandaşımıza 1612 öğün sıcak yemek yardımı yapıldı. 150 lise ve orta öğretim öğrencimize aylık 44 binişlik Ulaşım Yardımı yapıldı. 3 engelli vatandaşımıza Engelli Tıbbi Destek yardımında bulunuldu. 40 ailemize Yakacak Odun Yardımı yapıldı. 13 aileye ise nakdi yardımda bulunuldu" denildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel