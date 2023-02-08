Yardım tırları Küçükçekmece'den afet bölgesine doğru yola çıktı

Küçükçekmece'de depremzedeler için toplanan 5 tır dolusu yardım malzemesi yola çıktı.

Vatandaşlar, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin "Yaralarımızı birlikte sarıyoruz" çağrısına kayıtsız kalmadı. Küçükçekmeceliler, bölgedeki depremzedelere yardım malzemeleri gönderebilmek için belirlenen yardım toplama alanlarına akın etti. Yardımlar Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi otoparkında toplanarak, tırlara yüklendi.

Tüm Küçükçekmecelilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Depremin yaralarını birlikte sarmak için hepimiz tek yürek olduk. Komşularımızın merkezlerimize teslim ettikleri acil ihtiyaç malzemeleri afet bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci en iyi şekilde yönetmeye ve afetzedelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bölgeye gönderilen yardım malzemeleri arasında battaniye, çocuk ve yetişkin kıyafetleri, bebek bezi, kadın pedi, atkı, bere, eldiven, çorap ve gıda kolileri yer alıyor. Küçükçekmece Belediyesi, bölgeye 5 tır daha yardım malzemesi göndermeye hazırlanıyor. - İSTANBUL