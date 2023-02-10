Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yardım tırları kilometrelerce kuyruk oluşturdu

Yerel Haberler

Yardım tırları kilometrelerce kuyruk oluşturdu

Türkiye'nin birçok ilinden gönderilen yardım tırları ve araçlar, Hatay'da uzun kuyruklar oluşturdu.

Türkiye'nin birçok ilinden gönderilen yardım tırları ve araçlar, Hatay'da uzun kuyruklar oluşturdu. Gün boyu gelmeye devam eden yardım tırları ile depremzedelerin ihtiyaçları karşılanmaya çalışılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğünde yaşanan depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da bir yandan enkaz altında kalanlara ulaşma çabaları devam ederken, diğer yandan depremden kurtulanlara ve bölgede görev yapanların ihtiyaçları için Türkiye tek yürek oldu. Hatay'da yardım tırlarının oluşturduğu kilometrelerce uzunluğundaki yardım tırlarındaki malzemeler ihtiyaç sahiplerinin alması için uygun alanlara bırakılıyor. - HATAY

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Türkiye Hatay Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title