Yardım kolilerinin içinden çıkan Ayda Bebek Anaokulu öğrencilerinin notları duygulandırdı

İzmir'in Bayraklı Belediyesinin sürdürdüğü yardım kampanyasına ilk günden beri destek olan Ayda Bebek Anaokulu öğrencilerinin depremzede akranları için yardım kolilerinin içine ekledikleri notlar okuyanları duygulandırdı.

İzmir'in Bayraklı Belediyesinin sürdürdüğü yardım kampanyasına ilk günden beri destek olan Ayda Bebek Anaokulu öğrencilerinin depremzede akranları için yardım kolilerinin içine ekledikleri notlar okuyanları duygulandırdı. Binlerce ihtiyaç malzemesini paketleyerek ekiplere teslim eden minik öğrenciler, deprem bölgesine "Aklım sende. Güzel haberlerini bekliyorum" mesajı gönderdi.

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından Bayraklı Belediyesi tarafından başlatılan yardım seferberliğine ilk günden beri destek olan Ayda Bebek Anaokulu öğrencileri, çok sayıda yardım malzemesi topladı. Depremzedeler için seferber olan minikler, bebek maması, kışlık kıyafet, hijyen malzemesi, battaniye, çorap, çocuk ceketi, uyku tulumu ve bebek bezlerinden oluşan binlerce temel ihtiyaç malzemesini deprem mağduru kardeşleri için kendi elleriyle paketledi. Hazırladığı bir kolinin üzerine "Aklım sende. Güzel haberlerini bekliyorum" yazılı not bırakan minik bir öğrenci ise ekiplerin duygu dolu anlar yaşamasına sebep oldu.

Tam donanımlı ambulans, sağlık personeli ve 18 kişilik uzman zabıta ekibiyle deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerini sürdüren Bayraklı Belediyesi, gelen yardımların ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasında da öncülük yapıyor. Belediyenin zabıta araçları, tırlarla merkeze gelen yardımları kasalı araçlarla mahallelere ve köylere ulaştırıyor.

"Acımızı dayanışmayla azaltacağız"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bu büyük acıda ulaşabildiğimiz kadar depremzedemize ulaşıp, ihtiyaçlarının karşılanmasında elimizden geleni yapıyoruz. Dayanışmayla acımızı azaltacağız. Var gücümüzle desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

Ayda Bebek Anaokulu'na 30 Ekim 2020 İzmir depreminde 91 saat sonra enkazdan çıkarılan ve depremin sembollerinden olan Ayda Gezgin'in adı verilmişti. - İZMİR