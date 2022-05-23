Yardım çalışmaları aralıksız sürdürülüyor - Haberler

Yaptığı yardımlarla adından sıkça söz ettiren Tüm Yardımlaşma Derneği, geçtiğimiz Ramazan ayında da sokakta kalan vatandaşların ve sokak hayvanları için aralıksız şekilde çalışmalarını sürdürdü. Dernek yetkilileri, vatandaşlara sokak hayvanları ve sokakta kalan kişilere yönelik yardım duyarlılığının artmasını istedi.

Geçtiğimiz Ramazan ayında gerek sokaktaki canlılara gerekse insanların ihtiyaçlarını karşılamada yoğun şekilde çaba gösteren dernek üyeleri, sokakta kalan vatandaşlar için toplu iftar, toplu sahur etkinliklerini yaptı.

Giyim yardımı ve ihtiyaçlı ailelere gıda yardımı da yapan yetkililer, sokak hayvanları için de vatandaşlara çağrıda bulundu.

Sokaklardaki daha fazla cana ulaşabilmek için vatandaşların desteklerine ihtiyaçları olduğunu ifade eden dernek yetkilileri, "Mama tedariki için bize yapılan bağışları da değerlendiriyoruz. Sokak hayvanlarına yönelik te başarılı işler başardığımıza inanıyoruz. Tabi bunda grup üyelerimizin ve hayvanseverlerin desteği çok büyük. Sokaklardaki canlarımız için bizler her ne kadar düzenli aralıklarla besleme çalışması yapsak da bütün canlarımıza yetişemiyoruz. Rabbimin emaneti olan canlarımıza sahip çıkmak, korumak hepimizin insanlık vatandaşlık görevi. Bir başkası yapar diye düşünmeyelim. O başkası siz olun lütfen. Kapılarınızın önüne bir kap mama bir kap su koymayı unutmayalım. Ufak dokunuşlar hayat kurtarır" dediler. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel