Yaramaz kediyi kurtarmak için ekipler seferber oldu Sivas'ta havalandırma boşluğuna düşerek mahsur kalan yaramaz kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaramaz kediyi kurtarmak için ekipler seferber oldu

SİVAS - Sivas'ta havalandırma boşluğuna düşerek mahsur kalan yaramaz kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay kent merkezi İnönü mahallesi 3.sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Yaramaz kedinin havalandırma boşluğunda mahsur kaldığını gören apartman sakinleri durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri havalandırma boşluğuna merdiven uzatarak kediye ulaştı. Yaramaz kedinin kurtarılması hiç kolay olmadı. İtfaiye erinin uzun uğraşları sonucu yavru kedi mahsur kaldığı yerden kurtarılarak doğaya salındı.