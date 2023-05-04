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Yaramaz kediyi kurtarmak hiç kolay olmadı

Yaramaz kediyi kurtarmak hiç kolay olmadı

Yerel Haberler

Sivas'ta havalandırma boşluğuna düşerek mahsur kalan yaramaz kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Sivas'ta havalandırma boşluğuna düşerek mahsur kalan yaramaz Kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezi İnönü Mahallesi 3. sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Bir kedinin havalandırma boşluğunda mahsur kaldığını gören apartman sakinleri durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri havalandırma boşluğuna merdiven uzatarak kediye ulaştı. Yaramaz kedinin kurtarılması hiç kolay olmadı. İtfaiye erinin uzun uğraşları sonucu yavru kedi mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sivas Belediyesi İtfaiye Sivas kedi Yerel Haberler

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