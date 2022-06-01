Yaralı yavru karaca tedavi altına alındı - Haberler

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde yol kenarında bulunan yaralı yavru karaca, Kocaeli'deki Ormanya Tabiat Parkı'nda tedavi altına alındı.

Karapürçek ilçesi Ahmediye Mahallesinde vatandaş tarafından yol kenarında bulunan yaralı yavru karaca, Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar müdürlüğüne teslim edildi. Yaralı karaca daha sonrasında Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Ormanya Tabiat Parkı Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralı karacanın tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel