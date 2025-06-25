Yaralı Yavru Boz Ayı, Tedavi Sonrası Sakarya'ya Getirildi

Yaralı Yavru Boz Ayı, Tedavi Sonrası Sakarya'ya Getirildi
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Erzurum'da yaralı olarak bulunan yavru boz ayı, tedavi sürecinin ardından Sakarya'daki hayvanat bahçesinde doğal yaşamına hazırlanıyor.

Erzurum'da yaralı halde bulunan yavru boz ayı, tedavi sürecinin ardından Sakarya'da doğal yaşamına hazırlanıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerince doğada yaralı olarak tespit edilen yavru ayı, ilk olarak Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Koruma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne götürülerek burada tedavi altına alındı. Tıbbi müdahalesi tamamlanan yavru ayı, daha sonra Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan Gölya Tabiat Parkı'ndaki hayvanat bahçesine getirildi. Ayı yavrusu, doğal yaşam alanlarında hayatta kalabilecek yeterliliğe ulaşana dek burada misafir edilecek. Yavru ayının rehabilitasyon süreci tamamlandığında tekrar doğal yaşam alanına salınacağı belirtildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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