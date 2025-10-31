Yaralı Yaban Keçisinin Doğaya Salınması Töreni

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, daha önce yaralı halde bulunarak tedavi edilen yavru yaban keçisinin doğaya salınma töreni düzenlene katıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yavru yaban keçisinin doğal ortamına dönmesi için uzun uğraşlar verdi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tunceli'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaralı halde bulunup tedavisi tamamlanan kızıl şahin, yaban keçisi ve puhu kuşunun tekrar doğal ortamına salınmasına ilişkin düzenlenen törene katıldı.

Munzur Vadisi Milli Parkı'nın Babaocağı mevkiinde gerçekleştirilen törende, tedavisinin ardından iyileştirilen yavru yaban keçisi, doğaya bırakıldığı sırada doğal ortamına gitmekte zorlandı. Kısa süre içinde protokol üyelerinin arasına koşarak giren yavru keçi, bir süre alanda dolaştı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin yönlendirmelerine rağmen keçi, dağa dönmek yerine insanların bulunduğu bölgeye tekrar geldi.

Bakan Yumaklı, yavru yaban keçisinin doğal ortamına dönmek yerine insanların içinde dolaşmasını "İşte bu da başka bir problem" diyerek yorumladı.

Uzmanlar, yavru keçisinin tedavi süreci boyunca insanlarla temas halinde olması nedeniyle doğal içgüdülerinin zayıfladığını ve bu yüzden doğaya dönmekte zorlandığını belirtti.

"Munzur Vadisi eşsiz doğal zenginlikleriyle önemli bir bölge"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tedavisi tamamlan hayvanların doğaya salınmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bölgenin Türkiye'nin en kıymetli doğal alanlarından biri olduğunu belirtti. Yumaklı, "Doğal güzellikleri açısından son derece kıymetli, eşsiz bir bölgedeyiz. Burada tedavisi ve bakımı yapılan yaban hayvanlarının doğaya salımı gerçekleştirildi" dedi.

"Doğa Koruma ekipleri önemli bir görev yürütüyor"

Bakan Yumaklı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personelinin yalnızca biyolojik çeşitliliğin korunmasında değil, aynı zamanda uyumlaştırma bölgelerinin belirlenmesi gibi pek çok konuda önemli çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Bu ekipler hem ülkemizdeki doğal güzelliklerin korunması ve kollanması hem de uluslararası taahhütlerimizin yerine getirilmesi açısından son derece önemli görevler icra ediyor" diye konuştu.

"Koruma-kullanma dengesine özen gösteriyoruz"

Yumaklı, doğal zenginlikleri halkın hizmetine sunarken koruma-kullanma dengesine büyük önem verdiklerini ifade ederek, "Bu zenginlikleri vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için, koruma-kullanma dengesini gözeterek birçok çalışma yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

"Türkiye genelinde 688 korunan alan var"

Bakan Yumaklı, şu ana kadar Türkiye genelinde 688 korunan alan ilan edildiğini belirterek, "Bu alanların yaklaşık yüzde 82'si Doğu ve Güneydoğu bölgemizde yer alıyor. Dolayısıyla bu bölgenin eşsiz tabiatının, adeta bir açık hava müzesine dönüşmesinde bu durumun büyük etkisi var. Yani biz doğamızı, tabiatımızı, biyolojik çeşitliliğimizi ve güzelliklerimizi koruma adına dünden bugüne bir irade ortaya koyduk. Vatandaşlarımızın da bu konuda çok ciddi bir bilince sahip olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"428 bin dekar alanda endemik türler yaşıyor"

428 bin dekar alana sahip ve yaklaşık 60 kilometrelik bir vadiyi kapsayan Munzur Vadisi'nin, zengin bir ekosisteme sahip olduğunu diye getiren Bakan Yumaklı, "Vadide kuş ve meşe ağırlıklı bir bitki örtüsü mevcut. Endemik özellikler taşıyan kırmızı benekli alabalık da yine bu milli parkın içerisinde yer alıyor" şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın konuşmasının ardından DKMP ekipleri yavru yaban keçisini yakayarak başka bir noktadan yeniden doğal ortamına bıraktı.