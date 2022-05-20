Yaralı Sarı Asma Kuşu tedavi altına alındı - Haberler

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Yaralı Sarı Asma Kuşu tedavi altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Yaralı Sarı Asma Kuşu tedavi altına alındı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları koruma timi tarafından kanadı kırık olarak bulunan yaralı Sarı Asma Kuşu tedavi altına alındı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları koruma timi tarafından kanadı kırık olarak bulunan yaralı Sarı Asma Kuşu tedavi altına alındı.

Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma timi tarafından Merkez Duraklar köyü Aydınpınar yolu üzerinde icra edilen devriye faaliyeti esnasında yol kenarında kanadı kırık halde Sarı Asma Kuşu buldu. Yaralı kuş jandarma timleri tarafından koruma altına alınarak tedavisinin yapılması ve tekrar doğaya salınımı maksadıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü veteriner ekibine teslim edildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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