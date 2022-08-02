Yaralı şahin ve yavru ibibik koruma altına alındı - Haberler

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Yaralı şahin ve yavru ibibik koruma altına alındı

Yaralı şahin ve yavru ibibik koruma altına alındı

Adıyaman'da yaralı halde bulunan kızıl şahin ile yavru ibibik koruma altına alındı.

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Adıyaman'da yaralı halde bulunan kızıl şahin ile yavru ibibik koruma altına alındı.

Adıyaman'da, vatandaşlar tarafından bulunan yaralı kızıl şahin ve yavru ibibik için durum İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirildi. Kısa sürede harekete geçen ekipler, kızıl şahin ile yavru ibibiği bulunduğu yerden alarak veterinere götürdü. Burada koruma altına alınan her iki hayvanında tedavisine başlanıldı. Her iki hayvanda tamamlanacak tedavilerinin ardından yeniden doğaya bırakılacak. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Yerel Haberler

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