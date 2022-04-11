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Yaralı Şahin tedavi altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yaralı Şahin tedavi altına alındı

Kars'ta esnaf tarafından bulunan yaralı şahin tedavi adlına alındı.

KARS (İHA) - Kars'ta esnaf tarafından bulunan yaralı şahin tedavi adlına alındı.

Kars Organize Sanayi Bölgesi esnafı yerde hareket edemeyen bir şahin gördü. Şahini bulunduğu yerden alan esnaf durumu Doğa Koruma ve Milli Parkalar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.

Organize Sanayi Bölgesi'ne ekipler, yaralı şahini esnaftan alarak Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.

Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen şahinin yapılan ilk tedavisinde her hangi bir yarasının olmadığı ve güçten düştüğü tespit edildi. Şahin'in tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden doğal ortama bırakılacağı öğrenildi. - KARS

Yaralı Şahin tedavi altına alındı

Yaralı Şahin tedavi altına alındı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Organize Sanayi Bölgesi, Milli, Esnaf, Kars, Yerel, Haberler

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