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Yaralı şahin tedavi altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yaralı şahin tedavi altına alındı

Aydın'da yaralı halde bulunan kızıl şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aydın Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim alınarak tedavisine başlandı.

AYDIN (İHA) - Aydın'da yaralı halde bulunan kızıl şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aydın Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim alınarak tedavisine başlandı.

Geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın ihbarı sonucu DKMP Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan kızıl Şahin Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürüldü. Burada ilk kontrolleri yapılan kızıl şahinin kanadında saçma yarası olduğu tespit edildi. Tedavi altına alınan kızıl şahinin iyileşmesi için süreç başlatıldı. Kızıl şahinin tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacak. - AYDIN

Yaralı şahin tedavi altına alındı

Yaralı şahin tedavi altına alındı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner, Aydın, Yerel, Haberler

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