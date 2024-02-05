Yaralı şahin doğaya salındı

DÜZCE - Düzce'de geçtiğimiz günlerde otoyolda duyarlı vatandaşlar tarafından kurtarılan Şahin tedavisinin ardından doğaya salındı.

Olay 14 Ocak'ta Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde gerçekleşmişti. Güzergah üzerinde seyir halinde iken yaralı olan Şahin'i fark eden duyarlı vatandaşlar, Atmaca Şahin'i Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etmişti. Burada veteriner hekimler tarafından bakıma alınan Şahin'in gerekli tedavi ve bakımları gerçekleştirildi. Atmaca Şahin, bakımlarının tamamlanmasının ardından hayvan bugün Düzce ormanlarında tekrar doğaya salındı.