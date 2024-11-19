Yaralı Köpeğe Zabıta Ekiplerinden Destek
Bursa'nın İznik ilçesinde bir otomobilin çarptığı köpeğe, duyarlı üniversite öğrencileri sahip çıkarak zabıta ekiplerine ulaştırdı. Zabıta ekipleri yaralı köpeği veterinerliğe teslim etti.
Bursa'nın İznik ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaralı köpeğe zabıta ekipleri sahip çıktı.
İznik Terminal yolu üzerinde bir otomobil yoldan karşıya geçen köpeğe çarptı. Araç sürücüsünün çarparak yaralı halde bıraktığı köpeği gören duyarlı Üniversite öğrencileri yaralı köpeği şeftali kasasına koyarak zabıta ekiplerine götürdü. Zabıta ekipleri yaralı köpeğe ilk müdahaleyi yaparak İznik veterinerliğine teslim etti.
Sağlık durumunun iyi olduğu yaralı köpek tedavi altına alındı. - BURSA