Yaralı köpeğe jandarma yetişti

Aksaray'da yaralı halde bulunan köpeğe jandarma ekipleri sahip çıktı. İlk müdahalesi yapılan yaralı köpek hayvan barınağında tedavi altına alındı.

Aksaray'da arazide devriye atan İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri Aksaray - Konya Karayolu üzerindeki arazide bir köpeğin hareketsiz yattığını fark etti. Hemen köpeğin yanına giden jandarma ekipleri, köpeğin 2 ayağından yaralı olduğunu fark etti. Bunun üzerine hemen olay yerinde hayvana ilk müdahaleyi yapan ekipler, durumu Aksaray Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine bildirdi. Jandarma aracına bindirilen yaralı köpek jandarma ekipleri tarafından Aksaray Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Yaralı köpek burada tedavi altına alınırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AKSARAY