Yaralı kargayı Recep Amca kurtardı

Eskişehir'de yaşayan Recep Yetim, yaralı halde bulduğu yavru kargayı besleyerek sağlığına kavuşması için gözü gibi bakıyor.

Beyaz eşya tamiri yapan Recep Yetim, evinden işine giderken bir karga sesi duydu. Yuvadan düşmüş ve ayakları dolanmış halde gördüğü yavru kargaya kedilerin de saldırdığını gören Yetim, kuşu iş yerine getirdi. Yetim, temizleyip beslediği kuşla, işten arta kalan tüm zamanını geçiriyor. İlk zamanlar kötü halde olan kuşu elleriyle besleyip iyileştiren Yetim, karganın bir an önce tamamen sağlığına kavuşup kendi doğasına dönmesini istiyor. Yetim'in deposunun kapısında bulunan bir sopada konmuş halde duran karga, sokaktan geçenlerin de ilgisini çekiyor.

"Tek isteğim uçsun hayatını kurtarsın"

Yaklaşık 15 gündür baktığı kuşun yavaş yavaş kendisine alıştığını belirten Recep Yetim, arkadaş olduklarını, konuşup, muhabbet ettiklerini dile getirdi. Karga olduğu için herkesin ilgisini çektiğini söyleyen Yetim, "Sabah evden çıktım geliyordum bir karga sesi duydum. Bir baktım yuvadan düşmüş, ayakları dolaşmış ve kediler de saldırıyordu. Yavru kuşu aldım, temizledim, bekledim anası-babası gelir mi diye gelmedi, mecbur aldım geldim. Yıkadım, temizledim, bakımını yaptım şimdi de alıştı bakıyorum. Kötü durumdaydı şimdi toparladı kendini. Arkadaş olduk, konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Tabi bir kaç gün alışmadı sonra toparlayınca başladı bana laf atmaya. Sokaktan geçenler de seviyor, ilgileniyor. Bana bir zorluğu yok, ceviz alıp kırıp veriyorum şimdilik. Bunlar aslında havaya çıkar yere atar kendi kırıp yer ama biz şimdilik yavru olduğu için kırıp veriyoruz. Tek isteğim uçsun hayatını kurtarsın, kendi doğasına gidip hayatını sürdürsün. İyileştikten sonra inşallah gezer gelir yanıma" dedi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel