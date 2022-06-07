Yaralı karga tedavi altına alındı - Haberler

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Yaralı karga tedavi altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yaralı karga tedavi altına alındı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir vatandaşın tarlada yaralı halde bulduğu karga tedavi altına alındı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir vatandaşın tarlada yaralı halde bulduğu karga tedavi altına alındı.

Gölbaşı ilçesi Gölbaşı Göl kenarında yürüyüş yapan Eylül Dağlılar, yol kenarında yaralı bir karga buldu. Eylül Dağlılar, yaralı bulduğu karganın tedavi olması için durum Doğa Koruma Milli Parklar Gölbaşı Şefliğine bildirildi. Kısa sürede belirtilen yere gelen Doğa Koruma Milli Parklar Gölbaşı Şefliği görevlileri yaralı kargayı teslim alarak tedavisi yapılmak üzere götürdü. Yaralı karganın tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacağı belirtildi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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