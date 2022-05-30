Yaralı karacaya ormancılar sahip çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yaralı karacaya ormancılar sahip çıktı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Yaralı karacaya ormancılar sahip çıktı

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde köylülerin orman yakınlarında bulduğu yaralı karacaya Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sahip çıktı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde köylülerin orman yakınlarında bulduğu yaralı karacaya Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sahip çıktı.

Akçakoca ormanlarına yakın alanda yaralı karaca bulan vatandaşlar durumu Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler tarafında yaralı karacaya bölgede ilk müdahale yapıldı. Ekipler daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube müdürlüğü ekiplerine yaralı karacayı teslim etti. Yaralı karaca rehabilitasyon merkezindeki tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacak. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Orman İşletme Müdürlüğü Akçakoca Düzce Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title