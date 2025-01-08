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Yaralı Karaca, Düzce'de Doğal Ortamına Kavuştu

Yaralı Karaca, Düzce'de Doğal Ortamına Kavuştu
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Düzce'de yırtıcı hayvan saldırısı sonucunda yaralanan Karaca, vatandaşlar tarafından bulundu ve Doğa Koruma ekipleri tarafından tedavi edilerek sağlığına kavuşup doğal ortamına bırakıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yırtıcı hayvan saldırıcı sonucunda yaralanan ve vatandaşlar tarafından bulunan Karaca doğa koruma ekipleri tarafından iyileştirildi, doğal ortamına bırakıldı.

Düzce'de yaralı halde bulunan Karaca, vatandaşlar tarafından yetkililere teslim edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirildi. Veteriner hekimler tarafından yapılan ilk muayenede Karaca'nın yırtıcı hayvanlar tarafından saldırıya uğradığını ve bunun sonucunda bazı yaralar aldığını tespit etti. Tedavi süreci boyunca Karaca'ya gerekli müdahaleler yapılırken, veteriner hekimler büyük bir titizlikle hayvanın sağlığını iyileştirmek için çalıştı.

Doğal ortamına sağlıkla bırakıldı

Tedavi süreci tamamlanan Karaca, sağlığına kavuşarak tekrar doğal yaşamına dönmek üzere bulunduğu bölgeye bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü, hayvanın sağlıklı bir şekilde doğaya bırakılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, bu tür olayların, bölgedeki doğal hayatın korunması adına toplumda farkındalık oluşturmaya devam ettiğini vurguladı.

Düzce'de doğal yaşamı korumak ve yaralı hayvanlara yardım etmek için yapılan çalışmaların önemli bir örneği oldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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