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Göğsünden yaralanan kişi büfedeki vatandaşlardan yardım istedi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kesici aletle göğsünden yaralanan kişi büfedeki vatandaşlardan yardım istedi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kesici aletle göğsünden yaralanan kişi büfedeki vatandaşlardan yardım istedi. Hafif şekilde yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kuzey Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. kesici alet ile göğsünden yaralanmış halde cadde üzerinde bulunan büfeye gelerek yardım istedi. Büfedeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri, A.B.'yi ambulansa aldı. Polis ekiplerine ifade veren A.B., kendisini A.Y. isimli şahsın yaraladığını iddia etti. A.B., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kocaeli Körfez 3. Sayfa Yerel Haberler

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