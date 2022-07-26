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Yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı

Yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde benzin istasyonunda yaralı halde bulunan peçeli baykuş, tedavi altına alındı.

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde benzin istasyonunda yaralı halde bulunan peçeli baykuş, tedavi altına alındı.

Konak Mahallesi'nde bulunan benzin istasyonunda yaralı baykuş olduğunu fark eden Çağlar Özbay isimli vatandaş baykuşu güvenli bir yere alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Koruma altına alınan baykuşun tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sakarya Yerel Haberler

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