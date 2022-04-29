Yaralı halde bulunan leylek tedavisinin ardından koruma altına alındı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kanadından ve ayağından yaralı halde bulunan leylek, tedavi edildikten sonra koruma altına alındı.

Boş arazide bulunan leyleğin uçamadığını fark eden vatandaş, tedavisi için veteriner kliniğine götürdü. Burada tedavi gerçekleştirilen leylek, sonrasında Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar müdürlüğüne teslim edildi. Leyleğin tedavisinin bitmesi sonrasında doğal ortamına salınacağı öğrenildi. Leyleğin tedavini gerçekleştiren veteriner hekim Hamza Ayar, ayağında ve kanadında yaralar olduğunu ve tedavi ardından yetkililere teslim edildiğini söyledi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel