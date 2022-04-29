Yaralı halde bulunan leylek tedavisinin ardından koruma altına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yaralı halde bulunan leylek tedavisinin ardından koruma altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Yaralı halde bulunan leylek tedavisinin ardından koruma altına alındı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kanadından ve ayağından yaralı halde bulunan leylek, tedavi edildikten sonra koruma altına alındı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kanadından ve ayağından yaralı halde bulunan leylek, tedavi edildikten sonra koruma altına alındı.

Boş arazide bulunan leyleğin uçamadığını fark eden vatandaş, tedavisi için veteriner kliniğine götürdü. Burada tedavi gerçekleştirilen leylek, sonrasında Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar müdürlüğüne teslim edildi. Leyleğin tedavisinin bitmesi sonrasında doğal ortamına salınacağı öğrenildi. Leyleğin tedavini gerçekleştiren veteriner hekim Hamza Ayar, ayağında ve kanadında yaralar olduğunu ve tedavi ardından yetkililere teslim edildiğini söyledi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Veteriner, Sakarya, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title