Yaralı halde bulunan kaplumbağa tedavi edildi Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kabuğu parçalanmış halde bulunan yaralı kaplumbağa belediye ekiplerince tedavi altına alındı. Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kabuğu parçalanmış halde bulunan yaralı kaplumbağa belediye ekiplerince tedavi altına alındı. Serdivan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, otomobiliyle seyir halindeyken kabuğu kırılmış kaplumbağayı fark eden vatandaşın ihbarı üzerine yaralanmış halde bulunan hayvanı Veterinere teslim etti. Yaralı kaplumbağanın kırılan kabuklarına yaklaşık 1 saat süren operasyonda serklaj teli ile dikiş atıldı. Hasar gören bölge, sorunsuz birleşmesi için alçıya alınırken, veterinerde gözetim altında tutulan kaplumbağanın tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya salınacağı belirtildi. - SAKARYA İhlas Haber Ajansı / Yerel Serdivan Sakarya Yerel Haberler

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