Yaralı Dağ Kedisi Kurtarıldı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri tarafından Didim ilçesi kırsalında vatandaşlar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan dağ (saz) kedisini koruma altına alarak tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Didim kırsalında yaralı bir dağ kedisi gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, kedinin ilk kontrollerini yaptı. Gerekli güvenlik ve sağlık önlemleri alınarak muhafaza altına alınan dağ kedisi, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin başlatılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yetkililer, doğada yaralı veya bitkin halde bulunan yaban hayvanlarının en kısa sürede ilgili birimlere bildirilmesi gerektiğini belirterek, vatandaşların duyarlılığının önemine dikkat çekti. - AYDIN