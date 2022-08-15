Yaralı dağ keçisine jandarmadan şefkat eli Tunceli'de jandarma tarafından yaralı halde bulunan dağ keçisi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Doğa koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Tunceli'de jandarma tarafından yaralı halde bulunan dağ keçisi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Doğa koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Tunceli'de yol üzerinde yaralı olarak bulunan dağ keçisi İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı dağ keçisinin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı kaydedildi. - TUNCELİ İhlas Haber Ajansı / Yerel Jandarma Tunceli Yerel Haberler

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