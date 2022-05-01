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Yaralı Arı Şahini tedavi altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yaralı Arı Şahini tedavi altına alındı

Kars'ta vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Arı Şahin'i tedavi altına alındı.

Kars'ta vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Arı Şahin'i tedavi altına alındı.

Kars İstasyon Mahallesi'nde yerde yaralı halde vatandaş tarafından Arı Şahin'i bulundu. Vatandaş durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.

Bölgeye gelen DKMP ekipleri, vatandaştan yaralı Arı şahinini teslim aldı. Arı Şahin'i tedavi yapılmak üzere Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.

Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alınan Arı şahini tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar doğal ortamına bırakılacak. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Rehabilitasyon, Kars, Yerel, Haberler

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