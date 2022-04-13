Yaralandı, işkence gördü, uçarak hayvan hastanesine geldi

MERSİN (İHA) - MERSİN (İHA) – Mersin'de, henüz bir yaşını doldurmamış ve geçmişte iki ayağı da bileklerinden kesilerek işkence edilmiş karga, dün sabah adeta 'bana yardım edin' der gibi özel bir hayvan hastanesinin bahçesine kondu. Sendeleyen ve düşe kalka yürümeye çalışan kargayı fark eden hastanedeki veteriner hekimler, hayvanı hemen tedaviye aldı. Veteriner Hekim Orhan Özbaba, "Sanki hissetmiş de buraya gelmiş gibi bir izlenim aldık. Zaten kaçamıyordu, tuttuk, bakımlarını yaptık" dedi.

Karaman'da doğum sancısı çeken hamile bir kedinin aile sağlığı merkezine gitmesinin bir benzeri de Mersin'de yaşandı. Geçmiş bir tarihte iki ayağı da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kesilerek işkenceye maruz kalmış bir karga, dün sabah saatlerinde Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde hizmet veren özel bir hayvan hastanesinin bahçesine kondu. Hastanedeki veteriner hekimler tarafından fark edilen karga, tedavi edilmek üzere hemen korumaya alındı. Karganın adeta hissederek hayvan hastanesinin bahçesine gelmesi, hekimleri ve diğer çalışanları duygulandırdı.

"Sanki hissetmiş de buraya gelmiş gibi bir izlenim aldık"

Hayvan hastanesinin yöneticisi Veteriner Hekim Orhan Özbaba, engelli karganın öyküsünü İHA muhabirine anlattı. Dün sabah gerçekten ilginç bir olay yaşadıklarını belirten Özbaba, "Sabah hasta konsültasyonları yaptıktan sonra bir kahve içimi için bahçeye çıkmıştık. Bir baktık, uçarak bir karga geldi. Bu anormal bir durumdu, çünkü sekiyor bu hayvan, düşüyor, kalkıyor. Biraz uzaktan takip edince her iki bacağının da bilek kısmından kesildiğini gördük. Onu görünce şaşırdık. Sanki hissetmiş de buraya gelmiş gibi bir izlenim aldık. Ondan sonra zaten kaçamıyordu, tuttuk, bakımlarını yaptık" diye konuştu.

"Kötü niyetli insanların elinden işkence görmüş"

Karganın, henüz bir yaşını doldurmamış bir 'bebek' olduğunu vurgulayan Özbaba, önce hayvanın ayaklarının doğuştan bu şekilde olduğunu düşündüğünü, ancak kontrol edince durumun vahametini anladığını söyledi. Özbaba, "Üzgünüm ama bu çocuk büyük ihtimalle kötü niyetli insanların elinden bir işkence görmüş. Şu anda daha iyi durumda. Bacaklarını iyice toparlattıktan sonra da bu haberle birlikte umarım birileri ilgilenir, çünkü bu çocuk uçamaz, dallara konamaz, düz bir zeminde yaşaması lazım. İlgilenen çıkarsa uygun bir ortam hazırlarız ya da Tarsus Hayvanat Bahçesine göndeririz" ifadelerini kullandı.

Karganın uzun süredir bu durumda olmasının, karın bölgesindeki tüylerin dökülmesinden de anlaşıldığını dile getiren Veteriner Hekim Özbaba, "Demek ki, hayvancağız ayağının üzerine basamadığı için burası yere sürtülmüş ama büyük bir şans iyi gitmiş gene de vücut dirençliymiş. Çok büyük de bir enfeksiyon kapmadan bu şekilde atlatmış" şeklinde konuştu.

"Gagası çok gelişmiş, böylece yaşama tutunmuş"

Karganın ayakları olmadığı için dallara tutunamayacağını, yiyeceğini yakalayamayacağını kaydeden Özbaba, "Dolayısıyla diğer uzuvlarının iyi gelişmesi lazım. Bu durumda da gaga. Gagası çok kuvvetli, çok gelişmiş. İnsanlar da öyle değil midir? Göz, kulak kaybolduğu zaman diğer organları gelişir. Diğer duyuları daha iyi gelişecek, yaşama tutunacak bu çocuk. Tabii elleriyle parçalayamayacağı, tutamayacağı için gagasını çok iyi kullanacak ama uçamadığı için de bizim mutlaka zeminde, yer ortamında bu çocuğu beslememiz ve bakmamız lazım ya da solucanlara, besleneceği şeylere kolay ulaşabileceği çimenlik bir alanda olması lazım" dedi.

"Birkaç gün bakımını yapacağız"

Kargaya uygulayacakları tedavi hakkında da bilgi veren Özbaba, "Bu bölgedeki yaranın daha iyileşmesi için biraz sonra oksijenle iyice temizliğini yapacağız. Ardından yumuşatıcı pomatlarla tedavisini yapacağız. Herhangi bir enfeksiyon gözükmüyor. Eğer enfeksiyon görürsek de bir antibiyotik ve vitamin uygulaması yaparız. Birkaç gün bakımını yapıp toparladıktan sonra bu arada bir şanslı sahip çıkarsa ona vereceğiz. Şu anda korkak ve ürkek tabii, her yaklaşandan tedirgin oluyor. Bu çocuğun mutlaka birtakım şeyler yaşadığı kesin. İnşallah bu 3-4 gün ona güzel bir ortam sunarız, o acıları unuttururuz" diye konuştu.

"Bence hissediyorlar"

İşkence görmüş ve engelli olmuş bir karganın hayvan hastanesinin bahçesine gelmesinin farklı duygular yaşattığını söyleyen Özbaba, "Bence hissediyorlar. Bizim hastanemizde de başka kliniklerde bu durum çok ilgimi çekiyor. Geceleri gelip kapıyı açmamızı isteyip gece burada yatıp sabahleyin giden ve akşama kadar gezip gelen kedilerimiz, köpeklerimiz var. Bakıldıklarını biliyorlar. Ben sokakta çok köpek gördüm yaralı, yaklaştığım zaman çocukcağız bekliyor, ona yardım için geldiğimi biliyor, hissediyor. Bunlar da farklı bir içgüdüsel duygu var tabii ve derinlere inmek çok zor ama kesinlikle hissediyorlar" ifadelerini kullandı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel