"Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması" ETSO'da istişare edildi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması" hakkındaki yönetmeliğinde yapılacak değişiklikler ele alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması" hakkındaki yönetmeliğinde yapılacak değişiklikle ilgili Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Başkan Gökhan Yılmaz başkanlığında bir istişare toplantısı düzenlendi.

ETSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serhat Kılıç, Yönetim Kurulu Üyeleri; Celalettin Çetinkaya ve Fırat Karakaya ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Emrah Aras'ın katıldığı toplantıda, söz konusu yönetmelikte yapılacak sınıflandırma ve kayıtların tutulmasıyla ilgili görüş ve öneriler dile getirildi. Toplantıda belirlenen görüş ve öneriler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na iletilmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bildirilecek. - ERZURUM