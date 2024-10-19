Yapı Mekaniği çalıştayı başladı

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından Prof. Dr. Uğur Ersoy onuruna düzenlenen ve iki gün süresince devam edecek olan "Ulusal 9. Yapı Mekaniği Laboratuvarları Çalıştayı (YMLÇ) başladı.

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda programa; Düzce Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Suna, Prof. Dr. Uğur Ersoy, protokol üyeleri, farklı üniversitelerden akademisyenler, araştırmacılar ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Çalıştay yapı mekaniği alanında çalışan araştırmacılara yön veriyor

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Arslan, Prof. Dr. Uğur Ersoy öncülüğünde başlatılan Yapı Mekaniği Laboratuvarları Çalıştaylarının; yapı mekaniği alanında çalışan araştırmacıların çalışmalarına yön verdiğini, yeni araştırmacıların ortaya çıkmasına ve bilgi birikimine katkı sağladığını ifade etti.

Yapı Mekaniği Laboratuvarları Çalıştayı Yürütme Kurulu adına konuşan Prof. Dr. Sinan Altın, Prof. Dr. Uğur Ersoy'un İnşaat Mühendisliği alanında akademik yaşama etki ettiğini, ülkemizde Yapı Mekaniği Bilim Dalı'nda deneysel araştırmaları başlattığını, üniversitelere katkılar sağlayan bu çalıştayların hayata geçirilmesine öncülük ettiğini dile getirdi. Yapı Mekaniği Laboratuvarları Çalıştaylarının güçlü bir platform olduğuna dikkat çeken Altın, çalıştayda 45 üniversiteden temsilci bulunduğu, 43 bildirinin sunulacağı bilgisini paylaşarak konuşmasını noktaladı.

"Yaşanan afetlerin yıkıcı etkilerine karşı dirençli yapılar oluşturulmalı"

Türkiye Prefabrik Birliği adına konuşan Ülkü Küçükkayalar, yaşanan afetlerin yıkıcı etkilerine karşı dirençli yapılar oluşturulmasının önemini vurgulayarak sözlerine başladı. Küçükkayalar, çalıştayın İnşaat Mühendisliği alanının bilimsel çalışmalarına, kapsamlı araştırma faaliyetlerine katkı sunacağını, yol göstereceğini ve ışık tutacağını söyledi.

İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Suna, çalıştayın yürütücüleri arasında olmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti. İnşaat Mühendisleri Odası'nın meslek alanıyla ilgili birçok bilimsel ve mesleki etkinlik düzenlediğine işaret eden Nusret Suna, akademiyle iş dünyasını bir araya getirme, meslekte yeni yaklaşımlar ortaya koyma noktasında da katkı sunduklarının altını çizdi.

Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, çalıştayı araştırma, bilgi ve tecrübe paylaşım platformu şeklinde nitelendirerek; ulusal ve uluslararası alandaki sorunlara inovatif çözümlerin üretilmesi, yapı mekaniği konularında nitelikli deneysel araştırmacı sayısının artırılması, ulusal bilgi birikiminin oluşturulması ve araştırma konuları üzerinde yeni ufuklar açılmasının sağlanması noktasında önemli rolü olduğunu söyledi.

Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir "Bu anlamlı çalıştayın değerli bilim insanı Prof. Dr. Uğur Ersoy onuruna düzenlenmesinden büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Kendisinin ülkemizin yapı mekaniği ve inşaat mühendisliği alanlarına yaptığı katkılar, genç nesillere ışık tutmaya devam ediyor. Geçmiş yıllarda farklı üniversitelerde düzenlenen Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları Çalıştayı'nın bu yıl Üniversitemizde gerçekleştiriliyor olmasından da ayrıca mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"Yapı mekaniği, mühendislik biliminin temel taşlarından biri"

Yapı mekaniğinin, mühendislik biliminin temel taşlarından birisi olduğunu dile getiren Sözbir, ülkemizin bir deprem ülkesi olması bakımından düzenlenen çalıştayın ayrı bir anlamı olduğunu sözlerine ekledi. Bilim ve teknolojideki gelişmeleri desteklemeyi, yeni nesil mühendislerin ve bilim insanlarının yetişmesine katkıda bulunmayı sürdüreceklerini vurgulayan Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi'nin başarı sıralamalarından da gurur duyduklarını ifade etti. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklanan 2024 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'nda Düzce Üniversitesi'nin desteklenen proje sayısının en yüksek olduğu üniversiteler arasında 14. sırada, Times Higher Education 2025 Dünya Üniversite Sıralaması'nda Türkiye'de 26. sırada, devlet üniversiteleri arasında 16. sırada olduğunu dillendiren Prof. Dr. Nedim Sözbir, çalıştayın genç araştırmacılara ilham vermesini ve geleceğe ışık tutmasını temenni etti.

"Dünyada alanında tek çalıştay"

Açılış ve protokol konuşmalarının ardından çalıştayın oturumlar bölümüne geçildi. Prof. Dr. Uğur Ersoy Özel Oturumunda konuşan programın onur konuğu Prof. Dr. Uğur Ersoy, 25 yıl önce bu çalıştayların taslaklarını yazıyorken ve plan yapıyorken bu rüyanın gerçekleşmesini görmekten büyük mutluluk duyduğunu katılımcılarla paylaştı. İlk çalıştay sonrasında bu serinin sağlam bir zemine oturduğunu söyleyen Ersoy, dünyada alanında tek olan bu çalıştayların sürdürülmesi ve yüceltilmesi dileklerini iletti.

Ulusal 9. Yapı Mekaniği Laboratuvarları Çalıştayında gerçekleştirilen oturumlar, alanında uzman akademisyenler ve araştırmacıları bir araya getirdi. Akademik birliktelik ve tartışma platformu olarak birikim ve deneyimlerin paylaşımına imkan sunan çalıştayın ilk günü, ülkemizde yapı alanında deneysel araştırma kültürünün yaygınlaşmasına büyük katkı sağladı. - DÜZCE