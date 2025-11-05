Haberler

Yapay Zeka ile Yabancı Dil Eğitimi Semineri

Güncelleme:
Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Vizyon Buluşmaları'nda, Karabük Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mustafa Polat, yabancı dil öğretiminde yapay zekanın kullanımı üzerine kapsamlı bir seminer verdi.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği "Vizyon Buluşmaları" kapsamında, Karabük Üniversitesinden Doç. Dr. Mustafa Polat, öğretmenlere yapay zekanın yabancı dil öğretiminde kullanımı üzerine seminer verdi.

Yapay zeka ve dijital dönüşüm alanındaki öncü çalışmalarıyla öne çıkan Karabük Üniversitesi (KBÜ), Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Vizyon Buluşmaları" programında yer aldı.

Program kapsamında, Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Polat tarafından "Yabancı Dil Öğretiminde Yapay Zeka" konulu seminer gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Vedat Terlemez, Karabük Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Osman Çepni ve Prof. Dr. Ali Çağatay Kılınç ile çok sayıda İngilizce öğretmeni katıldı.

Doç. Dr. Polat, seminerde yapay zeka teknolojilerinin eğitimdeki rolü, yabancı dil öğretiminde kullanılabilecek güncel dijital araçlar ve bu teknolojilerin sınıf içi uygulamaları üzerine kapsamlı bilgiler paylaştı. Katılımcılar, yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri ve geri bildirim mekanizmaları üzerine interaktif bir oturumda görüş alışverişinde bulundu.

Polat, editörlüğünü yaptığı "Yabancı Dil Öğretiminde Yapay Zeka" adlı kitabı hakkında da bilgi verdi. Yapay zekanın toplumsal yaşamın tüm alanlarında olduğu gibi eğitim ekosisteminde de köklü bir dönüşümü tetiklediğini belirterek şunları söyledi:

"Bu dönüşümün en hızlı ve görünür biçimde hissedildiği alanların başında yabancı dil eğitimi geliyor. Yapay zeka destekli doğal dil işleme ve büyük dil modelleri; kişiselleştirilmiş öğrenme yollarının tasarlanmasına, anlık ve nitelikli geri bildirim döngülerinin oluşturulmasına imkan sağlıyor."

Polat, kitabın bu dönüşümü hem kuramsal hem de uygulamalı yönleriyle ele aldığını, yabancı dil öğretimi alanında yapay zekaya odaklanan ilk kapsamlı Türkçe çalışma olduğunu vurguladı. Ayrıca, eserin uluslararası ölçekte de referans bir kaynak olmayı hedeflediğini ifade etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
