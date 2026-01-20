Haberler

Ödemiş'te Yanmış Araçta Ölü Bulunan Müteahhit Artvin'de Toprağa Verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda yanmış haldeki aracında ölü bulunan 33 yaşındaki müteahhit Burak Odabaş, Ardanuç'ta yapılan cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda yanmış haldeki aracının içinde ölü bulunan 33 yaşındaki müteahhit Burak Odabaş, memleketi Artvin'in Ardanuç ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi mevkisinde 16 Ocak'ta yanmış haldeki aracın içinde ölü bulunan Odabaş'ın cenazesi İzmir'deki otopsisinin ardından memleketi Ardanuç'a getirildi.

Odabaş'ın cenazesi, Ardanuç Merkez Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında dualarla toprağa verildi.

Artvin'den Ödemiş'e orman kesim işleri için giden 33 yaşındaki müteahhit Odabaş'tan haber alamayan yakınları durumu 15 Ocak'ta güvenlik güçlerine ihbar etmişti.

Yapılan çalışmalar sonucunda Odabaş'ın cenazesi, 16 Ocak'ta Üzümlü Mahallesi'ndeki orman kesim sahasında kendisine ait 53 AY 993 plakalı tamamen yanmış aracın içinde bulunmuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi

ABD'den tarihi açıklama! YPG resmen yapayalnız kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler

Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor

Bakırhan'dan Bahçeli'ye ağır yanıt: Sana mı soracağız?
Gözünün yaşına bakmadı! Başbakan Yardımcısı'nı yetersiz olduğu gerekçesiyle görevden aldı

Fabrika ziyaretinde deliye döndü! Üst düzey ismin ipini orada çekti
Rus Kadın, Müslüman olup Fatiha'yı okudu

Müslüman olup Fatiha'yı okudu
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler

Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız

Yeni dönem başladı, Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız