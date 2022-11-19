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Yanındaki kadın cadde ortasında şınav çektirdi, görenler şaşkına döndü

Yerel Haberler

Yanındaki kadın cadde ortasında şınav çektirdi, görenler şaşkına döndü Pendik'te bir kadın yanında bulunan adama çarşı ortasında şınav çektirdi.

Yanındaki kadın cadde ortasında şınav çektirdi, görenler şaşkına döndü

İSTANBUL - Pendik'te bir kadın yanında bulunan adama çarşı ortasında şınav çektirdi. Görenleri şaşkına çeviren o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik çarşıda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, karısı olduğu iddia edilen bir kadın, yanında bulunan adama çarşının ortasında şınav çektirdi. Görenleri şaşkına çeviren o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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