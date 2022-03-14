Yanıklar Muhtarı Argıç'tan Başkan Gürün'e teşekkür

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 İlçe 569 mahallede vatandaşların ihtiyaçlarına ve acil önceliklere göre projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda özellikle Fethiye'de ve Mahallesi olan Yanıklar'da yapılan çalışmalar nedeniyle muhtar Mehmet Argıç, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Muhtar Argıç, "Büyükşehir Belediyemizin ilçemize ve mahallemize yaptığı hizmetlerden son derece memnunuz. İstek ve taleplerimizi ilgili daire başkanlıklarına bildiriyoruz. Daire başkanlıkları da taleplerimize en kısa sürede cevap veriyor. Mahallem adına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanıma teşekkür ederim" dedi. Ziyaretin ardından muhtar Argıç, Başkan Gürün'e teşekkür plaketi verdi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel