Yangınzede üreticilere arı kovanı desteği - Haberler

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Yangınzede üreticilere arı kovanı desteği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yangınzede üreticilere arı kovanı desteği

Manavgat Belediyesi ve Tekirdağ'da faaliyet gösteren Ünvansız Gönüllüler Derneği işbirliğiyle, Manavgat'ta büyük yangın felaketinden zarar üreticilere 200 adet arı kovanı dağıtıldı.

Manavgat Belediyesi ve Tekirdağ'da faaliyet gösteren Ünvansız Gönüllüler Derneği işbirliğiyle, Manavgat'ta büyük yangın felaketinden zarar üreticilere 200 adet arı kovanı dağıtıldı.

Orman yangınlarından büyük ölçüde etkilenen Aksaz, Belenobası, Beydiğin, Değirmenli, Evrenleryavşi, Evrenseki, Gebece, Hacıali, Kalemler, Karaöz, Oymapınar, Salur, Saraçlı, Sarılar, Seydiler, Yavrudoğan ve Yukarı Işıklar Mahalleleri'nde arı üreticiliği yapan yangınzedeler, Atatürk Stadyumu'nda kovanlarını Başkan Şükrü Sözen ve dernek üyelerinden teslim aldı.

Vatandaşlar, Başkan Şükrü Sözen'e ve bağışçılara teşekkür etti. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yapılan çalışmalar neticesinde yangınzede vatandaşların normal yaşama hızlıca döndüğünü ve üretimin yeniden başladığını söyledi. Başkan Şükrü Sözen, "Yangında binlerce arı kovanı telef oldu ve arı üreticiliği yapan vatandaşlarımız büyük bir ölçüde mağduriyet yaşadı. Gönüllü müteşebbislerimizin de katkılarıyla üreticilerimize ulaştık ve onların normal yaşama dönmesi için gerekli tüm çalışmalarımızı yapmaya özen gösterdik. Yaralar, paylaştıkça ve bir arada oldukça daha kolay sarılıyor. Halkımızı yalnız bırakmayarak destek olan tüm gönüllü yapılara teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şükrü Sözen Tekirdağ Manavgat Yerel Haberler

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