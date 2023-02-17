Yangınla mücadelenin kahramanları afet bölgesi için seferberlik başlattı

Afyonkarahisar'da yangınlarla mücadelenin kahramanı orman işçileri, şimdi de afet bölgesi için seferberlik oluşturdu. Orman İşletme Müdürlüğü araç onarım bakım atölyesinde afetzedeler için konteyner üretimine başlanırken, ekiplerin ürettiği 6 konteyner ise şimdiden deprem bölgesine gönderildi.

Afyonkarahisar Valiliği koordinesinde, hayırseverlerin desteği ile Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, araç onarım ve bakım atölyesini konteyner üretim tesisine çevirdi. Deprem öncesinde Afyonkarahisar ile birlikte yurt genelinde Orman İşletme Müdürlüklerine ait araçların onarım ve bakımları yapıldığı tesis, afet sonrası konteyner üretim merkezine dönüştürüldü. Afyonkarahisar İşletme Müdürlüğünün Çakırköy'de bulunan tamir atölyesinde 9 Şubat 2023 tarihinde konteyner üretimine geçildi. İhtiyaç duyulan malzemeler piyasadan uygun fiyatlara temin edilerek tamamen, özgün tasarım ile imal edilen 2'si tuvalet olmak üzere 6 konteyner 14 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'a ulaştırıldı. Tesiste çalışan yaklaşık 20 orman işçisi konteyner üretimine devam ediyor.

"Boş zamanlarımızı dahi burada değerlendiriyoruz"

Depremzedeler için gece gündüz çalışarak tamir ve bakım atölyesini konteyner üretim tesisine çeviren Orman İşletme Müdürlüğü personelinden Nurettin Gürdal, "18 metrekare konteyner üretiyoruz, içerisinde tuvaleti bulunan. Diğer türlü bir de 21 metrekare olan 5 tane daha konteyner üretiyoruz, içerisinde tuvaleti olan. Bu şekilde yapmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarla gece gündüz çalışıyoruz, boş zamanlarımızı dahi burada değerlendiriyoruz. Hiçbir saat, mesai gözetmeksizin buradayız" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR