Yangında yeni görüntüler ortaya çıktı: Saniyelerle ölümden kurtuluş anı kameralara yansıdı

Aydın'da yaşanan patlama acı gerçeği ortaya çıkardı

En son o kurtuldu diğerleri başaramadı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir işletmede patlama sonrası çıkan yangında, alevlerden kurtulmaya çalışan 2 çocuğun pencere önünde bulunan klima motoru sebebiyle dışarıya çıkamazken, yaşanan durum acı gerçeği ortaya çıkardı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir işletmede patlama sonrası çıkan yangında, alevlerden kurtulmaya çalışan 2 çocuğun klimanın bulunduğu camdan dışarıya çıkmaya çalışması kameraya yansırken, yaşanan durum acı gerçeği de ortaya çıkardı. Klima motorunun pencerenin önü kapatması sonucu vatandaşların dışarı çıkmakta zorlandığı kameralara yansırken, pencerelerin önüne montajı yapılan klima motorları da durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Birçok ev ve işyerlerinde pencere önlerine montajı yapılan klima motorları, muhtemel bir afet veya yangın anında içerideki vatandaşların dışarıya çıkmasını engelliyor. Son olarak yaşanan Nazilli'deki bir işletmedeki patlama sonrasında, amatör kamera görüntülerine yansıyan 2 çocuğun pencereden kaçmaya çalıştığı ancak pencere önünde bulunan klima motorları sebebiyle dışarıya çıkamadığı görülüyor. Uzun uğraşlar sonucu bir kişi klima motorlarının arasından kaçmayı başarırken, yangından son kaçan o oldu. Diğer vatandaşlar ise işyerinde mahsur kaldı. Görüntüleri izleyen birçok vatandaş ise klima motorlarının montajının yapılırken uygun ve güvenli yerlere yapılması gerektiğini ifade etti.