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Yangına Dayanıklı Cam Kapı Üretimi Gündemde

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Bolu faciasının ardından yangına dayanıklı malzemelerin önemi vurgulandı. İstanbul Beylikdüzü'ndeki Çuhadaroğlu firması, yangına dayanıklı cam kapıların yapılabilirliğini test etti ve üretim süreci hakkında bilgi verdi.

İstanbul Beylikdüzü'nde bir Türk firmasının 2006 yılından bu yana yangına dayanıklı olarak geliştirdiği cam kapılar, Bolu faciasından sonra bir kez daha gündeme geldi. Firma tarafından kapının dayanıklılığı yapılan test de edildi.

Bolu'da yaşanan yangın faciasında 79 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından özellikle oteller gibi çoklu kullanın alanlarında yangına dayanıklı malzemelerin önemi bir kez daha gündeme gelmişti. İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Çuhadaroğlu isimli firmada konuyla ilgili yıllardır üretip yurtiçine ve yurtdışına teslim ettiği yangına dayanıklı olarak üretilen malzemelerin insanlar için muhtemel durumlarda önemini anlatmak amacıyla bir test düzenledi. Tanıtım amacıyla gerçekleştirilen programda yangına dayanıklı olarak üretilen kapıların en az 30 dakika yangına mukavemet edecek şekilde tasarlanması ise dikkat çekti. Yangına dayanıklı seviyeli kapıların yine yönetmeliğe göre duman sızdırmazlık ve dayanıklılık süresinin de arttırılarak üretildiği öğrenildi.

Firmanın yönetim kurulu başkanı Nejat Çuhadaroğlu, yangına dayanıklı kapıların öneminden bahsederek, "Yangına dayanıklı kapı pencere konusunda 20 sene önce kendi AR-GE' miz ile yüzde yüz yerli bir kapı sistemi yaptık. Bu arkamızda gördüğünüz kapı sistemi 90 dakikaya kadar yangına dayanıklı ve 90 dakika boyunca bu kapı yıkılmıyor dağılmıyor. Bu şekilde de hiçbir duman alev ısı geçirmiyor. Yangının yayılmasını önlüyor. Üstelik bu kapı modern görünümlü ve transparan bir kapı. Bu kapı ayrıca transparan olduğu için öteki tarafta da ne olduğunu görmüş oluyorsunuz. Çelik kapılarda pencere olmadığı için dışarıda ne olduğunu bilmiyorsunuz. Elleyemiyorsunuz eliniz yanıyor. Normalde şartnamelerde bu bina işletmesinin sahibinin talep ettiği şartlara göre biz sipariş üzerine üretim yapıyoruz. Bina tipine ve içerisinde yaşayan insan sayısına göre bu gruplandırılmış. 30 dakikaya dayanıklı kapıda var 60 dakikaya dayanıklı kapıda var 90 dakikaya dayanıklı kapıda var. Bu tabii doğru malzemeyi doğru yerde kullanmakla ilgili bir şeydir. Bir bina 20 kişiliktir ona 30 dakika da yetebilir bir otelde bin kişi 2 bin kişi varsa en az 90 dakika olması gerekiyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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