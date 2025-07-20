Yangın Sonrası Üreticilere Destek

Yangın Sonrası Üreticilere Destek
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki orman yangınının ardından, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Fatih Kocabıyık, zarar gören üreticilere ücretsiz saman dağıttı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Naldöken köyünde ormanlık alanda çıkarak Naldöken ve Tuzla köylerinde etkili olan yangının ardından üreticilere, Ayvacıklı genç iş adamı ve AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Fatih Kocabıyık destek verdi. Kocabıyık, Tuzla köyünde üreticilere 1 kamyon saman dağıttı.

Ayvacık Yoğurt ve Ayranları'nın sahibi, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Fatih Kocabıyık, Tuzla Köyü Muhtarlığı ile beraber hayvan yemleri zarar gören üreticilere ücretsiz olarak saman dağıttı. Üreticiler desteklerinden dolayı Kocabıyık'a teşekkür etti.

Ayvacık'ın Naldöken köyü mevkisinde 5 gün önce başlayan orman yangınında birçok dam, bahçe, metruk bina, tarım aletleri, hayvan yemleri, traktör ve tarım arazileri zarar görmüştü. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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