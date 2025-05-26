Yangın Sonrası Destek ve Dayanışma

Yangın Sonrası Destek ve Dayanışma
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Eskişehir'de kanser olan bisiklet tamircisi arkadaşı için emanet olarak baktığı dükkanında yangın çıkan emekli öğretmen Osman Menekşe, yaşanan olaya ilişkin destekten dolayı teşekkürlerini iletti. Yangın, elektrikli su ısıtıcısının tutuşması sonucu meydana geldi ve küçük çaplı maddi hasar oluştu.

Eskişehir'de kanser olan bisiklet tamircisi arkadaşı için emanet olarak baktığı dükkanda yangın çıkan emekli öğretmen Osman Menekşe, yaşanan talihsiz olayın ardından çok sayıda kişinin kendisine destek olduğunu belirterek onlara teşekkürlerini iletti.

Geçtiğimiz günlerde, Osman Menekşe'nin kanser olan arkadaşı için emanet baktığı Demirciler Sokak'ta bulunan bisikletçi dükkanında yangın çıktı. Elektrikli su ısıtıcısının (kettle) tutuşması sonucunda meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dükkanda küçük çaplı maddi hasar oluştu. Menekşe, yangının ardından dükkanı daha iyi bir hale getirmek için çalışmalara başladı. Duvarlara badana yapmaya hazırlanan Menekşe, yaşanan talihsiz olay sonrası çok sayıda kişinin kendisine destek olduğunu ve onlara çok teşekkür ettiğini belirtti.

"Bir insanın dostu işte bugünlerde belli oluyor"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Osman Menekşe, "Bizim çay kaynattığımız bir makinemiz vardı. O açık bırakılmış, içindeki su bitince ısınmaya başlamış ve alttaki malzemeler yanınca yangın çıkmış. Ufak bir hasar meydana geldi. İtfaiyeye çok teşekkür ederim, kısa bir zamanda yangına müdahale ettiler. Onlar olmasa daha büyük zarar olacaktı. Şimdi dükkana badana, boya yapacağız. Hiçbir problem yok. Bu konuda beni arayan tüm eşime, dostuma, arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. İyi ki varlar. Bir insanın dostu işte bugünlerde belli oluyor. Hepsinden Allah razı olsun. Çalışmalarımızı bitirdikten sonra dükkanımız tekrar eskisi gibi faaliyetlerine devam edecek" dedi - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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