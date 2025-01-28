Yangın Malzemelerine Yüzde 100 Fiyat Artışı İddialarına Denetim
Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangının ardından fiyat artışlarına karşı Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yangın malzemeleri satan işletmelere yönelik denetimlere başladı. Ekipler, fiyatları karşılaştırarak fahiş artış olup olmadığını kontrol ediyor.
Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın faciasının ardından yangın tüpleri ve malzemelerinde fiyat artışları iddiaları üzerine Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Ekipler, Afyonkarahisar genelinde bu ürünleri satan işletmelere yönelik sıkı denetimler gerçekleştiriyor. Ekipler yangın söndürücü sprey, yangın battaniyesi ve duman dedektörü gibi ürünlerin fiyatlarını Kartalkaya'daki yangın öncesi ve sonrası karşılaştırarak, fahiş fiyat artışı olup olmadığını kontrol ediyor. Tüketici mağduriyetlerini gidermek için denetimlerini aralıksız sürdüren ekipler, esnafları da bu konuda uyardı. - AFYONKARAHİSAR