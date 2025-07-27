Yangın Kontrol Altına Alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yangının yayılım hızı ve enerjisi önemli ölçüde kontrol altına alınmıştır" diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa Valis Erol Ayyıldız ile birlikte Yangın Harekat Merkezi'nde,Bursa Orman Bölge Müdürü Sayın Erdal Şahan'dan bölgede yürütülen çalışmalar ve yangının seyri hakkında bilgi aldı.

Yangınlara yönelik müdahale çalışmaları, AFAD koordinasyonunda ve ilgili tüm kurumların iş birliğiyle yürütüldüğünü belirten Bakan Uraloğlu, "Sahada görev yapan bin 777 personel ve 688 kara aracı ile birlikte, Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 3 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağı havadan destek sağlamaktadır. Ekiplerimizin sergilediği kararlı, koordineli ve özverili müdahale sayesinde yangının yayılım hızı ve enerjisi önemli ölçüde kontrol altına alınmıştır. Yangınla mücadele çalışmaları, AFAD koordinasyonunda, kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz ve vatandaşlarımızın desteğiyle aralıksız şekilde sürdürülmektedir" dedi. - BURSA