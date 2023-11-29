Haberler ›› Yerel ›› Yangın havuzlarına orman şehitlerinin isimleri verildi

Yangın havuzlarına orman şehitlerinin isimleri verildi

29 Kasım 2023 20:42 Son Güncelleme: 20:44 Abone Ol

Yangın havuzlarına orman şehitlerinin isimleri verildi Yangına en hassas iller arasında yer alan Muğla'da orman yangınları ile mücadelede en büyük destek unsurlarından birisi olan yangın su havuzlarının sayısı her geçen yıl artarak devam ediyor.