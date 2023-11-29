Yangın havuzlarına orman şehitlerinin isimleri verildi
Yangın havuzlarına orman şehitlerinin isimleri verildi Yangına en hassas iller arasında yer alan Muğla'da orman yangınları ile mücadelede en büyük destek unsurlarından birisi olan yangın su havuzlarının sayısı her geçen yıl artarak devam ediyor.
Yangın havuzlarına orman şehitlerinin isimleri verildi
MUĞLA - Yangına en hassas iller arasında yer alan Muğla'da orman yangınları ile mücadelede en büyük destek unsurlarından birisi olan yangın su havuzlarının sayısı her geçen yıl artarak devam ediyor.
Marmaris Orman İşletme Müdürlüğünde orman yangınlarında helikopterlerin su alabilmeleri açısından büyük önem taşıyan 2 yeni yangın havuzu yapıldı. Su toplam çukuru olarak da adlandırılan yangın havuz sayısı yenilerle birlikte Marmaris bölgesinde 18'e çıktı.
Yangın havuzlarına 2022 yılında Marmaris İşletme Müdürlüğü emrinde görev yaparken yaşamını yitiren Orman Muhafaza memurları Yusuf Zengin ve Mustafa Ersal Eken'in adı verildi.
Şehit Ormancı Mustafa Ersal Eken
Marmaris Çetibeli Orman İşletmede görevli şehit Ormancı Mustafa Ersal Eken, 28 Mayıs 2022 tarihinde Ula Gökova Mahallesi mevkiinde görev dönüşü araç çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Şehit Ormancı Muğla'nın Yatağan ilçesi Bağyaka Mahallesinde toprağa verildi.
Şehit Ormancı Yusuf Zengin
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 23 Haziran 2022 tarihinde çıkan orman yangını sonrasında yanık sahasındaki çalışmaları yürütürken rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Marmaris Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Orman Muhafaza Memuru Yusuf Zengin tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Zengin'in naaşı memleketi Isparta'da toprağa verildi.