Üye Girişi
Haberler

Yangın havuzlarına orman şehitlerinin isimleri verildi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Yangın havuzlarına orman şehitlerinin isimleri verildi Yangına en hassas iller arasında yer alan Muğla'da orman yangınları ile mücadelede en büyük destek unsurlarından birisi olan yangın su havuzlarının sayısı her geçen yıl artarak devam ediyor.

Yangın havuzlarına orman şehitlerinin isimleri verildi

MUĞLA - Yangına en hassas iller arasında yer alan Muğla'da orman yangınları ile mücadelede en büyük destek unsurlarından birisi olan yangın su havuzlarının sayısı her geçen yıl artarak devam ediyor.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğünde orman yangınlarında helikopterlerin su alabilmeleri açısından büyük önem taşıyan 2 yeni yangın havuzu yapıldı. Su toplam çukuru olarak da adlandırılan yangın havuz sayısı yenilerle birlikte Marmaris bölgesinde 18'e çıktı.

Yangın havuzlarına 2022 yılında Marmaris İşletme Müdürlüğü emrinde görev yaparken yaşamını yitiren Orman Muhafaza memurları Yusuf Zengin ve Mustafa Ersal Eken'in adı verildi.

Şehit Ormancı Mustafa Ersal Eken

Marmaris Çetibeli Orman İşletmede görevli şehit Ormancı Mustafa Ersal Eken, 28 Mayıs 2022 tarihinde Ula Gökova Mahallesi mevkiinde görev dönüşü araç çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Şehit Ormancı Muğla'nın Yatağan ilçesi Bağyaka Mahallesinde toprağa verildi.

Şehit Ormancı Yusuf Zengin

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 23 Haziran 2022 tarihinde çıkan orman yangını sonrasında yanık sahasındaki çalışmaları yürütürken rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Marmaris Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Orman Muhafaza Memuru Yusuf Zengin tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Zengin'in naaşı memleketi Isparta'da toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Marmaris Muğla Yerel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title