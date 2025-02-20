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Yangın Güvenliğini Artırmak İçin Eğitim Düzenlendi

Yangın Güvenliğini Artırmak İçin Eğitim Düzenlendi
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Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD), sanayi tesislerinde yangın güvenliğinin artırılması amacıyla bir eğitim programı düzenledi. Eğitimde, yangın riskleri ve önleyici tedbirler ele alındı.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD), sanayi tesislerinde yangın güvenliğinin artırılması hedefiyle 'Yangın Güvenliği ve Yangın Risk Değerlendirmesi Eğitimi' düzenledi.

DOSABSİAD Konferans Salonu'nda gerçekleşen eğitime iş dünyasından birçok sanayici ve işletme temsilcisi katılım sağladı.Eğitimin açılışında konuşan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, sanayi ve üretim alanlarında yangın güvenliğinin kritik bir konu olduğuna dikkat çekerek "Sanayi bölgelerinde yangın güvenliği ihmal edilemeyecek kadar önemli bir konudur. Üretim süreçlerinde kullanılan malzemeler, enerji tüketimi ve yoğun iş gücü, bizleri her zaman yangın risklerine karşı bilinçli ve hazırlıklı olmaya zorlamaktadır. Maalesef, ihmaller ve yetersiz önlemler nedeniyle meydana gelen yangınlar sadece tesislerimizi değil, insan hayatını da ciddi şekilde tehdit etmektedir. DOSABSİAD olarak, sanayicilerimizin ve işletmelerimizin güvenliğini sağlamak adına bu tür eğitimleri son derece önemsiyoruz" dedi.

"Farkındalığımızı artırmak zorundayız"

Özellikle son dönemde sanayi bölgelerinde meydana gelen yangınların, önleyici tedbirlerin önemini bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Başkan Çevikel, "Kısa süre önce ülkemizde ve kentimizde de bazı yangın vakaları yaşandı. Bu nedenle hem bireysel hem de kurumsal olarak yangın güvenliği konusunda farkındalığımızı artırmak zorundayız." İfadelerini kullandı.

Önleyici tedbirler kritik öneme sahip

Eğitimde, yangın risk faktörleri, güvenlik önlemleri, acil durum yönetimi ve yangın söndürme sistemleri gibi kritik konular ele alındı. Alanında uzman eğitmen Mine Özüm Güzeltoprak, sanayi tesislerinde karşılaşılabilecek yangın risklerine karşı alınması gereken önlemler hakkında katılımcılara önemli bilgiler sundu. Sanayicilerin yangın güvenliği konusunda bilinçlenmesi gerektiğini belirten Güzeltoprak, "Üretim tesislerinde yangınların büyük bir kısmı, ihmaller ve yetersiz önlemler nedeniyle meydana geliyor. Bu yüzden önleyici tedbirleri almak, yangın söndürme sistemlerini etkin şekilde kullanmak ve acil durum planlarını doğru yönetmek kritik öneme sahiptir. Bugünkü eğitimle sanayicilerimize, işletmelerinde güvenliği artıracak yöntemleri aktarmayı amaçladık. Umarım bu bilgiler, yangın risklerini en aza indirmeye yardımcı olur."diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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