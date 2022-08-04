Yangın çıkan hastaneden tahliye edilen hastalar Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne getirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yangın çıkan hastaneden tahliye edilen hastalar Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne getirildi

Yangın çıkan hastaneden tahliye edilen hastalar Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne getirildi

İstanbul(İHA) Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın sonrasında tahliye edilen hastalar Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne getirildi.

 - Güncelleme:

İstanbul(İHA) Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın sonrasında tahliye edilen hastalar Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne getirildi.

Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın sonrası tahliye edilen hastalar ambulanslarla Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne getirildi. Hastaların ilk müdahalenin ardından acil durum servisinde kontrol altına alındığı öğrenildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zeytinburnu Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title