Yangın çıkan hastaneden tahliye edilen hastalar Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne getirildi İstanbul(İHA) Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın sonrasında tahliye edilen hastalar Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne getirildi. İstanbul(İHA) Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın sonrasında tahliye edilen hastalar Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne getirildi. Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın sonrası tahliye edilen hastalar ambulanslarla Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne getirildi. Hastaların ilk müdahalenin ardından acil durum servisinde kontrol altına alındığı öğrenildi. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Yerel Zeytinburnu Yerel Haberler

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