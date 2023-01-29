Yanan kamyondan yaralıları kurtaran AKEDAŞ personeli ödüllendirildi

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazası sonrasında şarampole yuvarlandıktan sonra yanmaya başlayan kamyondan iki yaralıyı kurtaran AKEDAŞ personeli ödüllendirildi.

Adıyaman'ın Gerger ilçesi Aşağı Dağlıca köyünde önceki gün şarampole yuvarlanarak alev alan kamyonda yaralanan iki kişi, bölgede elektrik arızasına müdahale için bulunan AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. arıza ekibinde görevli Şükrü Yerlikaya ve Erkan Öğüt tarafından kurtarılarak hastaneye ulaştırılmıştı.

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. kazayı görerek olaya müdahale eden personellerini, insan hayatına gösterdikleri duyarlılık için ödüllendirdi.

Yaralılara müdahale ederek iki kişinin hayatını kurtaran elektrik arıza personellerini Kahramanmaraş merkez hizmet binasında kabul eden AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Yılmaz, Dağıtım Hizmetleri Direktörü Mehmet İlbasan, Elektrik Piyasası ve Tüketici Hizmetleri Direktörü Ali Güngör ve Adıyaman Bölge Müdürü Arslan Aslan'ın da hazır bulunduğu toplantıda ilgili personellere plaket ve ödül takdim ederek teşekkürlerini iletti.

Yılmaz; "Önceki gün görev bölgemiz içerisinde yer alan Adıyaman Gerger İlçesi Aşağı Dağlıca Köyü sınırları içerisinde bir kamyonun şarampole yuvarlanarak alev alması ile vuku bulan olayda, bölgede elektrik arızasına müdahale için bulunan personellerimiz Şükrü Yerlikaya ve Erkan Öğüt yanan araçtan ağır yaralı iki vatandaşımızı kurtararak birini olay yerine intikal eden sağlık ekiplerine teslim etmişler, diğer vatandaşımızı ise araçlarına alarak hastaneye ulaştırmışlardır. Zorlu coğrafyaya sahip bölgemizde büyük bir özveri ile görev yapan personellerimizin olay esnasında göstermiş oldukları duyarlılık iki insanımızın hayatının kurtulmasına vesile olmuştur. AKEDAŞ ailesinin birer ferdi olarak arkadaşlarımızın insan hayatına gösterdiği hassasiyet bizleri gururlandırmıştır. Mesai arkadaşlarımıza gösterdikleri hassasiyet için teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. arıza personellerinden Şükrü Yerlikaya ise yaklaşık 10 yıldır çalıştığı şirketin kendilerine düzenli olarak verdiği İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin önemine dikkat çekerken; "O esnada insani olarak vazifemizi yaptık, aldığımız eğitimler olaya bilgili yaklaşmamızı sağladı. Hayat kurtarmış olmaktan dolayı yaşadığımız gururun yanı sıra şirketimiz tarafından ödüllendirmek de bizi ayrıca mutlu etmiştir" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ